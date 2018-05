Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism cu cinci studente a fost spulberat de un tren. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe centura Jiboului, Salaj. Din pacate, patru tinere au murit pe loc, iar una este în stare critica.

- Adeline, o tanara studenta de la Facultatea de Arte din Timișoara, și-a pierdut viața, luni, in timp ce se intorcea de la familia sa, din Arad. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Fata de 20 de ani a intors brusc in mijlocul șoselei, la ieșirea din Vinga, […] The…

- Mai mulți oameni și-au vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe A1.Impactul a fost atat de violent, incat un barbat din mașina a murit pe loc, iar celelalte patru persoane au fost grav ranite. La fața locului a fost solicitat de…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Nenorocire pe Soseaua Mangaliei din Constanta! Patru persoane au ajuns la spital, iar un copil de nici 2 ani a MURIT, potrivit Republicaonline. Un autoturism marca Volskwagen a spulberat o familie pe trecerea de pietoni. Un copil de nici doi ani se afla in bratele tatalui, iar alaturi mergea o femeie,…

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…