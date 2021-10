Stiri pe aceeasi tema

- Suntem obișnuiți ca la fiecare inceput de an sa ne facem așa-zisele rezoluții, adica sa ne propunem sa facem anumite lucruri in mod organizat, cum ar fi sa gatim mai sanatos, sa petrecem mai mult timp cu familia, sa ne apucam de sport sau sa invațam ceva nou. De regula, dupa cateva saptamani, maximum…

- Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE privind acceptarea de catre statul roman a donatiei unor bunuri mobile, ca operatiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC si…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a avut, vineri, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" pentru a identifica și evidenția posibile noi locuri pentru ...

- Toata lumea vrea sa inceapa cate un nou obicei lunea sau la inceput de luna, dar niciodata acum, aici. Descopera cateva acțiuni simple care sa te ajute sa renunți definitiv la obiceiurile negative pentru a-ți atinge obiectivele.

- In meciul decisiv pentru stabilirea campioanei, Arsenal Inel II a dispus de Squadra Viola. "Tunariildquo; au fost condusi cu 1 0 si 2 1, dar la final au avut un avantaj de patru goluri. Arsenal a avut un play off perfect si a recuperat diferenta fata de primul loc. Sezonul 2020 2021 al Ligii 1 constantene…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat, astazi, suma de 92,55 milioane lei, in vederea decontarii facturilor pentru 179 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). „Am reusit sa viram, in ultimele…

- O afacere reprezinta o oportunitate care iti poate aduce profituri considerabile, dar, in acelasi timp, implica si anumite riscuri. De aceea, daca iti doresti sa renunti la statutul de angajat, ca sa devii angajator, in prealabil, ai nevoie de o gandire strategica impecabila, de un plan de afaceri bine…

- Șefa AJPIS BN, Ani BOB ar fi folosit baza de date pentru a transfera mamici și membri ALDE catre PLUS BN?! Este sau nu este infracțiune? Sa o fi facut de capul ei sau la ORDIN?! Duminica, 4 iulie, la Bistrița, au avut loc alegeri in filiala Bistrița Nasaud a USR. In urma scrutinului, subprefectul Lorand…