In contextul geopolitic actual, statele europene care au granița cu Rusia sau Belarus se afla in prima linie a tensiunilor crescande din regiune. Polonia, Estonia, Lituania și Letonia au cerut Uniunii Europene un sprijin suplimentar pentru armata și protecția civila, invocand proximitatea lor geografica fața de Rusia și Belarus. Aceasta solicitare vine pe fondul unor […]