Patru spitale din ţară vor fi modernizate şi extinse cu bani din PNRR Patru spitale din țara vor fi modernizate și extinse cu bani din PNRR. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat, vineri, primele contracte de finanțare pentru infrastructura spitaliceasca noua. Valoarea primelor contracte se ridica la 1.4 miliarde de lei. Prin intermediul acestor fonduri vor fi construite patru noi unitați spitalicești in Cluj Napoca, Bistrița, Targu Mureș și Alba Iulia. Contractele prevad construirea unor cladiri noi de spitale, dar si extinderea unora dintre ele, fiind vorba de unitati medicale din cateva judete din tara. Ce spitale vor fi construite, respectiv extinse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

