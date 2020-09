Patru soluții eficiente pentru pleoapele căzute Ochii sunt organe extrem de fragile și reflecta starea de sanatate și, frecvent, varsta noastra. Pleoapele cazute dau chipului un aer trist și imbatranit. Cu toate acestea, trebuie sa știi ca exista mai multe metode de a combate fenomenul, de la blefaroplastie la gimnastica faciala, trucuri de machiaj ori injecții cu acid hialuronic. De asemenea, o buna igiena este esențiala pentru a-ți pastra sanatatea și frumusețea ochilor. Mizeaza pe medicina estetica Odata cu inaintarea in varsta, chipul iși pierde prospețimea, iar pielea din jurul ochilor, elasticitatea. Cremele antirid și machiajul pot fi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

