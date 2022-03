Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Aararii Ben Wallace afirma ca Regatul Unit „sustine” ca Polonia sa trimita avioane de lupta in Ucraina, insa avertizeaza ca Rusia se poate „razbuna”, relateaza CNN.

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA. Intr-un comunicat difuzat vineri, administratia locala a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica…

- Ucraina a depus o plingere oficiala la Tribunalul Internațional pentru Crime de Razboi de la Haga și cere ca Rusia sa fie condamnata pentru genocid și agresiunea Ucrainei. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. „Ucraina a intentat oficial un proces impotriva…

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- În dimineața zilei de astazi, 22 februarie, premierul englez Boris Johnson a anunțat despre „un val de sancțiuni” în adresa Rusiei. Declarațiile lui Johnson au fost facute în urma unei ședințe a comitetului guvernamental din Regatul Unit privind situațiile de urgența.…

- Autoritațile ucrainene au dislocat 120.000 de militari pe linia de contact din Donbas, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicata situației din jurul Ucrainei. „In timp ce provocau o panica fara temei in jurul presupusei…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…