Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 iunie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat, la nivel național, acțiunea ,,Alcohol & Drugs Marathon” inclusa in operațiunea ,,Alcohol & Drugs”, a ROADPOL (Organizatia Politiilor Rutiere din Europa), pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau…

- Verificari in trafic, noaptea trecuta la Constanta.In noaptea de 19 spre 20 iunie, politistii Directiei Rutiere, Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale si ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au derulat o actiune, in judetul Constanta, in intervalul orar 21.00 01.00, pentru…

- Au pus in pericol siguranta traficului rutier: Șoferi din Alba, beți la volan și fara permis de conducere, depistați de polițiști in trafic Polițiștii au depistat in cursul zilei de joi, doi șoferi din Alba, care conduceau sub influența bauturilor alcoolice sau fara sa dețina permis de conducere. Este…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 10 mai a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu din localitatea Vama Veche, fara a poseda permis de…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 4 mai a.c., in jurul orei 02.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- Mai multe infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In toate cauzele au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 45 de ani, care a condus…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat polițiștii maramureșeni au identificat in trafic cinci barbați care au condus dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Barbații cu varste cuprinse intre 20 și 72 de ani toți din Maramureș, in urma testarii cu aparatul etilotest au avut alcoolemia intre 0,54 mg/l…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat polițiștii au identificat in trafic cinci barbați care au comis infracțiuni rutiere in timp ce conduceau vehicule. Barbații au varste cuprinse intre 20 și 53 de ani, toți sunt din Maramureș, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, trei dintre aceștia au avut…