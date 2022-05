Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii INSP au organizat verificari noaptea trecuta pe strada Pietrariei din municipiul Chișinau, unde potrivit informațiilor s-ar fi organizat curse ilegale de automobile manifestate prin conducere agresiva. Timp de peste doua ore au fost supuse verificarii toate automobilele la compartimentul…

- La data de 20 mai a.c., in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism pe strada Pescarilor din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a…

- La data de 15 mai 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii din Campeni au depistat un barbat, de 54 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in acest weekend, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, au mai depistat doi tineri care se distrau turand motoarele autovehiculelor pe care le conduceau. Este vorba de doi tineri, de 32 și 24 de ani, cu domicilii in Bobda și Bucovaț, care au facut drifturi și au…

- 62 de șoferi au fost prinși bețin la volan. Dintre aceștia, 40 se aflau in stare de ebrietate avansata, 10 aveau un grad minim de alcool, iar 12 au refuzat testarea alcoolscopica. Toți au ramas fara permis de conducere, anunța oamenii legii.

- Șase mașini, anunțate in cautare de BNC Interpol, sunt indisponibilizate pe teritoriul punctului de trecere a frontierei Palanka-Maiaki-Udobnoe. Acestea au fost depistate la trecerea frontierei de EST, in ultimele 30 de zile.

- Peste 3000 de conducatori auto au fost documentați in acest weekend, pentru incalcare regulilor de circulație pe drumurile naționale. Potrivit oamenilor legii, 1418 de șoferi au depașit limita de viteza, iar 46 au fost prinși in timp ce conduceau in stare de ebrietate, dintre care 36 se aflau in stare…

- Dosare penale pe numele a trei barbați, in weekend, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan, deși consumasera alcool. Toți aveau alcoolemii de peste 1 la mie.