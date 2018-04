Stiri pe aceeasi tema

- Pe vremuri, Mangalita era specia de porc pe care o gaseai in aproape orice gospodarie din Transilvania. Redescoperita, in ultimul deceniu, rasa Mangalița recaștiga teren in fermele specializate. In...

- Medic si pedagog italian care a pus la punct o metoda ce-i poarta numele pentru dezvoltarea armonioasa si educatia copiilor si care a fost adoptata de scoli din intreaga lume, Maria Montessori a realizat cateva reguli si pentru parinti.

- Ultimatumul Liei Olguta Vasilescu vine in conditiile in care pe 31 martie expira termenul pana la care care firmele trebuie sa modifice contractele de munca dupa transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- De-abia ii aducem pe lume, ii iubim, și nu ne vine sa plecam in vacanțe fara ei. Despre copii este vorba. Suntem la punct cu toate detaliile: bagaje, haine, bilete, biberonul, totul! Mai puțin, insa, despre ce ne este permis pe avion sau pe o croaziera, de pilda.

- Municipalitatea promite de cațiva ani ca face o parcare publica in zona centrala, dar n-a trecut de faza de vorbe. Primarul Nicolae Robu spune acum ca ar vrea sa intre in asociere cu CJ Timiș, pentru parcarea de pe strada Sf. Ioan. Poate oferi experiența in materie de proiecte de anvergura!

- Campaniile din AdWords sunt instrumente esențiale pentru orice startup. Este cel mai bun mod de a avea vizibilitate și este un lucru benefic pentru firma. Insa desfașurarea unor campanii eficiente nu este...

- Finala feminina de la Melbourne, dintre Simona Halep (1 mondial) și Caroline Wozniacki (2 mondial), are loc maine, de la ora 10:30 (ora Romaniei). Duelul a fost prefațat și de Roger Federer, campionul en-titre de la Melbourne.

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.