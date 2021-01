Deși nopțile sunt mai lungi și dormi cele 7-8 ore, te trezești obosita in fiecare dimineața. Cateva sfaturi te vor ajuta sa te ridici din pat fresh și sa va incepeți ziua intr-o forma mai buna. Cu o seara inainte: pregatiri impotriva oboselii Nu trebuie sa simți oboseala dupa un... The post Patru sfaturi ca sa te trezești devreme fara sa te simți obosita appeared first on Tabu .