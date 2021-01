Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se afla - ”probabil” - la originea atacului cibernetic urias descoperit in decembrie in Statele Unite, acuza in mod oficial serviciile americane de informatii, relateaza AFP potrivit news.ro. Politia federala (FBI), conducerea serviciilor americane de informatii interne (ODNI), Agentia…

- China a calificat luni drept o "farsa" acuzatiile presedintelui Donald Trump potrivit carora recentul atac cibernetic care a vizat Statele Unite ar putea fi de origine chineza, chiar daca administratia americana incrimineaza Rusia, relateaza AFP. Presedintele american a minimalizat sambata recentul…

- China a calificat luni drept o „farsa” acuzatiile presedintelui Donald Trump, potrivit carora recentul atac cibernetic care a vizat Trezoreria SUA și alte instituții importante din Statele Unite ar putea fi de origine chineza. In schimb, administratia americana incrimineaza Rusia, relateaza AFP.

- ”Pe baza a ceea ce am vazut, nu cred ca exista vreo indoiala ca a fost Rusia”, a afirmat Schiff intr-un interviu acordat MSNBC. Acesta a adaugat ca afirmatia lui Trump este ”in mod egal distructiv, inselator si vatamator...pentru securitatea nationala”. Presedintele Trump a sugerat, sambata, fara dovezi,…

- Calificat „major si fara precedent”, atacul cibernetic care afecteaza din martie Statele Unite se extinde si la alte tari. Influentul senator republican Marco Rubio il califica drept „un act de razboi”.

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a minimalizat sambata recentul atac cibernetic comis impotriva unor agentii guvernamentale americane si presupusul rol al Rusiei, contrazicand o declaratie anterioara a secretarului de stat Mike Pompeo potrivit careia implicarea Moscovei in acest caz este…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Șefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, a declarat marți ca Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat impotriva parlamentului norvegian in august, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.”In baza informatiilor de care dispune in prezent guvernul, apreciem ca Rusia se afla in spatele…