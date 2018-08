Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARULUn copil…

- Un nou cutremur puternic a lovit Indonezia. Seismul cu magnitudinea de 6,5 grade Richter s-a produs in Marea Flores, la peste 100 de kilometri distanta de insulele turistice din centrul tarii sud-est asiatice.

- Zece muncitori sezonieri au murit in urma unui accident rutier produs luni in sudul Italiei, iformeaza site-ul agentiei ANSA.Un microbuz cu numere de inmatriculare bulgare s-a lovit cu un TIR, luni, pe Drumul national 16, in localitatea Ripalta, situata in provincia Foggia (regiunea Puglia),…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Imagini șocante au fost surprinse pe o autostrada in Scoția. Cinci oameni au murit, iar alți cinci au fost raniți dupa un accident rutier grav intre un microbuz și o mașina. Incidentul sangeros a avut...

- Cel putin doi oameni au murit si 41 au fost raniti in orasul japonez Osaka, in urma unui cutremur puternic. Potrivit Agentiei Meteorologice nipone, seismul ar fi avut magnitudinea 6,1 pe scara Richter.

- Circulatia pe sensul Deva - Sebes al autostrazii 1 este blocata, in urma unui accident grav. Trei vehicule s-au ciocnit in zona localitatii Simeria. In urma impactului, trei oameni au murit. Patru persoane sunt ranite, dintre care una este in stare grava.