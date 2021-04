Patru scenarii propuse de Ministerul Culturii pentru accesul publicului la spectacole si concerte

Patru scenarii propuse de Ministerul Culturii pentru accesul publicului la spectacole şi concerte Scenariile luate in calcul pentru accesul la evenimente culturale au fost enumerate de ministrul Culturii: - prin prezentarea unei dovezi de vaccinare anti-COVID-19 - prin prezentarea unui test negativ efectuat cu maximum 48 de ore inainte - prin prezentarea unui document medical care sa ateste imunizarea conferita de trecerea boala - prin testare rapida inainte de evenimentul respectiv, situatie care se aplica persoanelor care nu se incadreaza in celelalte trei varianteMinistrul a vorbit si despre vaccinarea artistilor. „Noi am solicitat ca artistii sa fie inclusi in etapa a doua de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

