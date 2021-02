Patru satmarence au murit de Covid

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 10 februarie, se afla in carantina la domiciliu 693 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 8128 vindecari și 161 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, o femeie cu varsta de 79 de ani și un barbat in varsta de 57 de ani, decedate…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 31 ianuarie 2021, se afla in carantina la domiciliu 629 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 7625 vindecari și 150 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doi barbați cu varsta de 47 și 74 de ani, cu multiple comorbiditați, internate…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 28 ianuarie, se afla in carantina la domiciliu 539 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 7535 vindecari și 143 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doua femei cu varsta de 47 și 57 de ani, cu multiple comorbiditați, internate…

- Doi batrani din Norvegia au murit dupa ce au fost vaccinați anti-Covid, iar autoritatile au lansat o ancheta pentru a stabili daca exista o legatura intre decese si vaccin. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire. Agentia norvegiana pentru medicamente a anuntat…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 29 decembrie, se afla in carantina la domiciliu 792 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 6378 vindecari și 113 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doua femei cu varsta de 75 și 76 de ani, internate la secția ATI a Spitalului…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 13 decembrie, se afla in carantina la domiciliu 1198 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 5424 vindecari și 90 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doua femei cu varsta de 57 și 70 de ani, internate la secția ATI a Spitalului…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 5 decembrie, se afla in carantina la domiciliu 1803 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 4639 vindecari și 81 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doi barbați, cu varsta de 56 și 62 de ani, cu multiple comorbiditați, internate…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 4 decembrie, se afla in carantina la domiciliu 1979 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 4520 vindecari și 79 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, un barbat și patru femei, cu varsta cuprinsa intre 57 și 88 de ani, cu multiple…