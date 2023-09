Stiri pe aceeasi tema

- Patru membri ai unei echipe de salvare grecesti au murit duminica, 17 septembrie, intr-un accident rutier in Libia, la scurt timp dupa sosirea lor pentru a participa la operatiunile de cautare si salvare in urma inundatiilor mortale, a anunțat un ministru libian, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."Accidentul…

- Bogdan Georgian Puscoi, fostul sef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, cel care a ridicat autorizația stației GPL din Crevedia in anul 2023, a murit. Potrivit primelor informații, barbatul și-a pierdut viața intr-un accident rutier. Soția lui…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- O polițista in varsta de 22 de ani a provocat un accident rutier și a intrat intr-o mașina care circula regulamentar. Femeia in varsta de 30 de ani a murit pe loc, iar fiica ei, de 6 ani și o adolescenta de 17 au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale.

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Tragedie in Grecia Un accident rutier a curmat viata a doi romani. Potrivit mai multor site uri de stiri din Grecia, parintii, in varsta de 45 si respectiv 48 de ani, au murit pe loc, iar cei doi copii, in varsta de sapte si 10 ani, au fost grav raniti, potrivit primelor informatii furnizate de autoritatile…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți dupa-amiaza pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Balota, din județul Valcea. O persoana și-a pierdut viața. Traficul rutier intre Valcea și Sibiu este blocat total.

- Un accident grav s-a produs in Suceava! Un barbat a murit, joi, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Tragedia a avut loc pe DN2E, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a-i salva viața șoferului din autoturism.