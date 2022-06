SCM USAMVB Timișoara are patru componenți selecționați intre „Stejari” pentru puternicele teste din luna iulie. Astfel, pe langa Gabriel Rupanu si Vlad Neculau, chemati si la inceputul anului, banatenii ii mai au in lotul Romaniei pentru duelurile cu Italia si Uruguay pe recordmenul la puncte – Florin Vlaicu – si proaspata achizitie din Maramures – […] Articolul Patru rugbiști de la SCM USAMVB Timișoara, in lotul Romaniei pentru duelurile cu Italia și Uruguay a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .