Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii militari austrieci si-au reluat sambata seara operatiunile in zona grav afectata de cutremurele de luni din sudul Turciei si din Siria vecina, dupa ce armata turca le-a oferit protectie, transmite EFE, deși anunțasera ca se retrag din cauza situației instabile.

- In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata victima, cu ajutorul senzorilor de amplificare a sunetelor, salvatorii au realizat in mod progresiv accesul printre elementele prabușite, pentru…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Iși pastreaza speranțele ca vor aparea miracole. Intre timp, bilanțul continua sa creasca. Sunt cel puțin 24.000 de morți - peste 20.000…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat imediat dupa cutremurul din Turcia și Siria campanii umanitare false create cu scopul de a pacali donatorii care vor sa ajute victimele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Odata cu sancțiunile impuse Rusiei, tot mai mulți oligarhi ruși au ales sa-și faca rapid investiții consistente in Turcia, acolo unde doresc sa se refugieze pentru a scapa de teroarea financiara care s- a abatut in Rusia dupa invazia ruseasca in Ucraina. Astfel, mai mulți miliardari celebri au fost…

- Cu o magnitudine de 7,8, primul cutremur care a lovit sud-estul Turciei a fost unul dintre cele mai puternice pe care le-a inregistrat vreodata aceasta țara. In fiecare an, exista mai puțin de 20 de cutremure mai mari de magnitudinea 7 oriunde pe planeta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prețurile carburanților continua sa scada dupa o perioada in care au inregistrat valori record. Datele arata ca, fața de luna trecuta, un litru de benzina s-a ieftinit cu 14 procente, iar un litru de motorina costa cu 13% mai puțin. Concret, in benzinarii un litru de benzina costa intre 6,10 lei și…

- Specialiștii au aratat ca unul din trei romani consuma tutun. Reprezentantul INSP a precizat ca nu mai puțin de 5.63 de milioane de cetațeni cu varsta de peste 15 ani au acest viciu. Cu toate astea, puțini dintre ei știu care este vitamina pe care trebuie sa o consume in plus daca nu renunța la […]…