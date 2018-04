Patru români, reținuți în Austria fiindcă ar fi furat sute de mii de euro din bancomate Patru romani sunt suspecați ca ar fi furat sute de mii de euro din bancomante in Austria. Aceștia au fost reținuți in urma unor percheziții facute miercuri de polițiști. In acest caz, prejudiciul este de circa 570.000 de euro. Suspecții galațeni ar fi comis aceste fapte prin folosirea unor autovehicule furate cu care puteau sa distruga caile de acces. Apoi luau bancomatele și le distrugeau cu gaz explozid cu inițiere electrica, potrivit ziare.com.

