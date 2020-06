Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu, copiii lor și bunicii au fost implicați intr-un grav accident petrecut in Italia . Autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu o alta mașina și cu un TIR. Printre decedați se numara un copil de 10 ani și un bebeluș de nici un an. Potrivit La Repubblica, accidentul a avut loc astazi, pe Autostrada…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino (Toscana), in urma caruia 4 cetațeni romani și-au pierdut viața și 7 persoane au fost ranite The post Accident dramatic in Italia: 4 romani au murit. Printre ei, un bebeluș de 10 luni și o fetița de 10 ani. Foto!…

- Un microbuz in care se aflau cetațeni romani și unguri a fost implicat intr-un cumplit accident, soldat cu cinci morți, pe o șosea din Ungaria, in zona localitații Balatonakarattya din județul...

- UPDATE! Victima este un barbat de aproximativ 50 ani. Un cumplit accident feroviar s-a produs in aceasta dimineața la intrarea in municipiul Vaslui dinspre Bacau, in zona depozitelor angro. Potrivit primelor informații, o persoana și-a pierdut viața dupa ce a fost calcata de tren. In urma impactului,…

- Alti 4 romani au murit in strainatate: 2 in Italia, unul in Franta, unul in Belgia, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 42 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in…

- 627 de romani din diaspora au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, 400 dintre acestia sunt in Italia si 189 in Spania. In total, 29 de romani din strainatate au murit din cauza infectiei cu COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- Ziarul Unirea VIDEO| ACCIDENT rutier in comuna Florești: S-au ciocnit mașinile din convoiul escortat de Politie al cetațenilor veniți din Italia. La ieșirea din București, zeci de mașini cu romani din Diaspora sunt blocate ACCIDENT rutier in comuna Florești: S-au ciocnit mașinile din convoiul escortat…

- Caz șocant la Dragușeni, acolo unde o fetița in varsta de doar trei luni de zile a murit in condiții neclare, in timp ce mama sa era ieșita afara, la un accident rutier. Sambata, in jurul orei 13.30, polițiștii de la Secția Vadu Moldovei au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca o fetița ...