- Patru romani au bagat spaima in autoritațile italiene, dupa ce au comis mai multe furturi. Fara a se lasa intimidați de camerele de supraveghere, aceștia patrund in locuințe și șterpelesc tot ce prind de peste o saptamana, conform Qui Cosenza.

- Autoritațile italiene au descoperit ca o romanca era proprietara a 73 de mașini și a fost implicata in 273 de accidente rutiere. O cetațeanca romana stabilita in Novi Ligure, regiunea Piemont, a fost pusa sub acuzație pentru infracțiuni fiscale, dupa ce s-a descoperit ca avea inregistrate pe numele…

- Forțe impresionante de polițiști, jandarmi, pompieri, alaturi de Salvamont Maramureș, participa la o ampla operațiune de cautare in munți. Autoritațile incearca sa dea de urma unei adolescente de 13 ani, disparute marți de acasa.

- Locuitorii dintr-un oras-port din apropiere de Napoli, Italia, sunt terorizați de seria de seisme declanșate de un super-vulcan. Oamenii din Pozzuoli traiesc inspirand vaporii degajați de vulcan și cutremurandu-se din cauza fenomenului bradiseismic care mișca scoarța terestra continuu, transmite vineri…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma, miercuri seara, ca autoritatile romane depun toate eforturile pentru repatrierea trupurilor neinsufletite ale celor patru romani morti in accidentul din Italia.

- In zona in care s-a produs accidentul de la Crevedia, trei case au fost distruse aproape in totalitate, iar in total sapte locuinte au fost afectate. Autoritatile judetene si centrale promit sa acorde sprijin celor care au avut de suferit. In perioada urmatoare se va face evaluarea pagubelor. O alta…

- Doi romani au șocat Italia, dupa ce au comis o crima ingrozitoare. Cei doi barbați de 23 ți 25 de ani l-au omorat pe un barbat din Roma, pentru care lucrau. Trupul sau a fost gasit de propria soție, iar felul in care a aratat a intrecut orice imaginație.

