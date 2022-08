Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani au murit intr-un grav accident rutier in Bulgaria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri. Alți cinci romani sunt internați in spital in Bulgaria și urmeaza a fi transferați la Spitalul Floreasca din Capitala. Departamentul pentru…

- Șeful DSU, Raed Arafat , a declarat ca planifica sa inființeze 100 de noi unitati de pompieri , majoritatea in zone rurale. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ( IGSU ) au in vederea infiintarea a 100 de noi subunitati de pompieri, in special in mediul…

- Turiștii care merg la munte in acest weekend, cand este anunțat un val de canicula peste Romania, sunt rugați insistent sa nu aprinda focul, sa nu arunce țigari, sa nu faca nimic care ar putea duce la izbucnirea unui incendiu, iar daca vad pe cineva ca face totuși focul in padure și nu ințelege sa-l…

- NEMULȚUMIRI… Proiectul Ministerului Afacerilor Interne de trecere a asistenței medicale de urgența de la Ministerul Sanatații sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgența, genereaza discuții aprinse in societate. Susținut puternic de Raed Arafat, proiectul este contestat atat de Ministerul…