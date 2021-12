Stiri pe aceeasi tema

- Un cumplit accident de circulatie, soldat cu moartea unei femei, s-a petrecut in aceasta seara (azi, 6 decembrie), in localitatea Madaras, titreaza jurnalistii de la Gazeta de Nord-Vest (www.gazetanord-vest.ro). Victima a fost lovita de o mașina, iar autorul accidentului a parasit locul faptei.Din primele…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent in aceasta seara pe raza comunei Cornu Luncii, informeaza ISU Suceava. ”Au fost implicate patru persoane dintre care una este incarcerata (semiconștienta). Victima incarcerata, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost extras din autoturism și predat ambulanței”,…

- O familie de romani a fost implicata intr-un accident cumplit, in Ungaria. Mașina, in care se aflau cinci persoane, a fost lovita de un tren. O femeie a murit pe loc, iar fiica acesteia s-a stins din viața la spital, ulterior.

- O femeie in varsta de 54 de ani din comuna Bacani a murit, miercuri, dupa ce a fost lovita de un tren de persoane care circula pe ruta Barlad - Galati, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Daniel Ungureanu, echipajul medical solicitat…

- La data de 22 octombrie 2021, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit la o locuința din localitatea Balcaciu, unde o tanara a reclamat ca a fost agresata de catre concubin. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, femeia, in varsta…

- Un barbat din judetul Sibiu a fost atacat de urs, luni seara, in extravilanul localitatii Porumbacu de Sus, dar a reusit sa se ascunda intr-o cabana. Echipaje de interventie s-au deplasat la fata locului, barbatul fiind transportat la spital.

