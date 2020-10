Patru români, arestați la Toledo: au creat sub pământ ”cea mai mare plantaţie ilegală de cannabis văzută vreodată de poliţia spaniolă” Poliția Naționala a descoperit plantatia ilegala la o adancime de patru metri, pe teritoriul unei ferme din Telodo, Spania, deținuta de unul dintre arestați. In laboratorul sofisticat, cu o suprafața de 300 de metri patrați, romanii aveau 1.022 de plante de cannbis. Cei patru membri ai gruparii au fost arestați, scrie Eldigitalsur.com, citat de Știri Diaspora.Cand au sosit la proprietate pentru a efectua percheziția autorizata judiciar, polițiștii au gasit o gaura in terenul fermei, pe jumatate ascunsa sub carton, paleți și cutii de lemn, prin care au accesat un laborator pentru cultivarea canabisului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

