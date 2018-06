Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru a postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care impartașește prietenilor virtuali ca s-a imbolnavit. Motivul? Prezentatorul locuiește intr-un complex rezidențial din Sectorul 3 al Capitalei, iar deschiderea unei sali de fitness l-a adus pe culmile disperarii. Satul de muzica și…

- Nuca este un aliment delicios care are si niste calitati terapeutice de invidiat. Iata cateva preparate medicinale pe baza de nuci: Siropul din coji de nuci. Este un intaritor excelent si totodata un leac pentru bolile de stomac. Aveti nevoie de trei pumni de coji verzi de nuca proaspat adunate, taiate…

- Fostul sot al cantareței Saveta Bogdan a incetat din viața. Artista și fiica ei sunt daramate de durere și se afla in America in momentul de fața. (Oferta speciala playstation) Saveta Bogdan si Constantin Ene au fost casatoriți mai bine de 25 de ani. Din rodul iubirii lor s-a nascut Catalina, care este…

- Din 2014, de cand a pus bazele taberei pentru copiii bolnavi de cancer, alaturi de iubitul ei, Vlad Voiculescu, Melania Medeleanu iși petrece vacanțele alaturi de ei. De la 32, astazi au ajuns la 250 de copii, care se bucura de timpul petrecut in taberele MagiCamp. “Ne pregatim de tabere. 12 serii,…

- In urma cu zece ani, Anca Parghel se stingea din viața din cauza unui cancer ovarian. Artista a luptat din rasputeri sa se faca bine, mai ales ca se confruntase și cu cancer la san, a sperat pana in ultima clipa ca terapiile alternative pe care le-a incercat o va ajuta sa invinga boala. Fiul […] The…

- Anamaria Prodan i-a ascuns Ionelei Prodan ca sufera de cancer la pancreas, susțin surse apropiate de familie. Se pare ca impresara știa de un an de boala mamei ei, dar a incercat sa o protejeze. Mai mult, soția lui Reghe a dus-o pe mama ei in Cuba, la cei mai renumiți medici, dar i-a spus […] The post…

- Codin Maticiuc și Mihai Bendeac au trait momente emoționante dupa ce au mers la Spitalul Fundeni. Odata ajunși acolo, cei doi au batut la ușa fiecarui salon in care sunt internați numeroși copii, care au primit cruntul diagnostic. Deși nu e pentru prima data cand fac acest lucru, cei doi au fost copleșiți…