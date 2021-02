Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Italia au inasprit duminica restrictiile in patru regiuni, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele ‘zone portocalii’ de catre Ministerul Sanatatii, ceea ce inseamna ca barurile…

- Autoritatile din Italia au inasprit duminica restrictiile in patru regiuni, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele 'zone portocalii' de catre Ministerul Sanatatii,…

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.

- Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au intrat duminica sub restrictii antiepidemice mai dure, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite dpa, citata de Agerpres și Digi24 . Localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc decat in cazuri de urgența, iar restaurantele, cafenelele…

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.

- Patru regiuni din Italia au fost plasate de duminica sub incidenta unor restrictii antiepidemice mai dure, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost desemnate zone portocalii de catre Ministerul…

- Italia intra aproape complet, de luni, in „zona galbena”. Cinci regiuni raman in zona portocalie, insa nu se va putea trece in continuare dintr-o regiune in alta. Ministrul Sanatații din Italia,...

- 12 asistenți și medici din Trentino, Italia, au fost „imunizați” cu ser fiziologic in loc de vaccin anti-Covid Pfizer, informeaza digi24 . Este vorba despre o singura sesiune de vaccinare, care a implicat 47 de persoane, dintre care cel mai probabil 12 au primit cate o injecție cu ser fiziologic in…