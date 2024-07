Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 7 ani, o fata de 10 ani si doi adulti au fost raniti, miercuri seara, pe DN 66, la intrarea in Defileul Jiului, in judetul Hunedoara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini. Cu totii se aflau intr-una dintre masini. In cea de-a doua se aflau doua persoane care nu au…

- Autoritatile din Valcea au activat, in aceasta dimineata, Planul rosu dupa ce un autocar plin cu copii s-a izbit de un autoturism, rasturnandu-se pe DN 67, in localitatea Tomsani, in urma accidentului o persoana decedand, iar mai multi copii fiind transportati la spital, pentru ingrijiri medicale. Potrivit…

- O femeie si trei copii - cu varste de 2 ani, 4 ani si, respectiv, 6 ani - au fost raniti, duminica, in localitatea Tohanul Nou, dupa ce un tobogan gonflabil a fost luat de vant, a anuntat ISU Brasov.

- Un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz, pe DN 73, in zona localitații Dragoslavele, județul Argeș. Cinci copii din microbuz sunt raniți.Traficul se desfașoara alternativ, pe un sens, fiind dirijat de polițiști.

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut intre localitațile Santioana și Fizeșu Gherlii. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ. ”Echipajele…

- Opt persoane au fost implicate vineri seara intr-un accident intre doua mașini, pe DN 22, in zona Cataloi, in județul Tulcea. Patru dintre ele, intre care doua fetițe, de 2 și 4 ani, au fost ranite.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Iasi, ca se fac pregatiri pentru primirea mai multor copii palestinieni care vor fi tratati in unitati medicale din Romania, dupa ce au fost raniti in atacurile armatei israeliene din Fasia Gaza. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat,…

- Grindina și ploaie in Germania: zeci de raniți in accidente de autostrada. Grindina și ploile abundente au provocat accidente cu raniți pe autostrazile din mai multe state federale. Au fost lovituri deosebit de frecvente pe caile ferate A2 și A5. Mai mulți raniți intr-un accident pe A2 Averse de lapovița…