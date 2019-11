Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mașini au fost avariate in urma unui accident provocat de un șofer baut care nu a acordat prioritate. Sambata, in jurul orei 13:05, in timp ce conducea autoturismul pe str. Cotești din municipiul Falticeni, ajuns la intersecția cu str. Filaturii, un barbat de 51 de ani din comuna Bunești,…

- Un accident rutier s a produs, in urma cu putin timp, pe soseaua Mangaliei din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 11.40, un barbat de 20 de ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, dinspre bulevardul Aurel Vlaicu catre strada Caraiman si ajungand la intersectia tip sens giratoriu…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier in Alba Iulia: Coliziune intre un BMW și o Dacia Logan, al carei șofer nu a acordat prioritate Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 11.15, in Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției 1989, spre Lidl. Din primele informații, este ... FOTO. Accident rutier…

- Un grav accident rutier s-a petrecut duminica seara pe un drum national din judetul Valcea, unde in urma coliziunii dintre doua masini, trei persoane au ramas incarcerate. Unul dintre autoturismele implicate in accident s-a rasturnat.

- Trei membri ai unei familii din Lugoj au ajuns la spital in urma unui accident de circulatie produs in orasul Targu Neamt, judetul Neamt. Politistii Serviciului Rutier Neamt au declarat pentru Lugoj Info.ro ca au intervenit la un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane. ”Din primele cercetari…

- O femeie de 58 de ani, din Vicovu de Sus, a fost ranita aseara, dupa ce mașina in care se afla ca pasagera a fost lovita de un alt autoturism, pe strada Calea Cernauți din oraș. Accidentul a fost provocat de un șofer in virsta de 37 de ani din Bilca. Acesta a efectuat un […]

- Un accident grav s-a produs luni dimineața pe raza localitații dambovițene Gura Foii. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului doi barbați au decedat. The post Accident teribil dupa ce un șofer nu a acordat prioritate. Doua persoane au decedat appeared first on Renasterea banateana…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat la Paltinoasa, pe DN 17, de un șofer care nu a acordat prioritate unei ambulanțe. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 23:05. In timp ce conducea autoturismul pe DN 17, la intrarea in comuna Paltinoasa, dinspre Gura Humorului catre…