- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- Doi dintre cele 46 de persoane internate vor fi transferați in capitala Belgiei. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia, informeaza Digi 24.Potrivit Guvernului, la Spitalul Militar din Bruxelles vor ajunge, in aceasta noapte, 2 dintre pacienti, fiind vorba despre doi pompieri intubati, internati…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma exploziei de la Crevedia. Acesta a precizat ca a fost activat sistemul european de protecție civila și, la noapte, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia. Șeful Guvernului a fost la Celula de criza instituita la Ministerul Afacerilor…

- Doi pacienți care au fost grav raniți in explozia de la stația GPL din Crevedia sunt transportați in aceasta noapte de urgența la Spitalul Militar din Bruxelles, Belgia. Au nevoie de ingrijiri de specialitate, dupa ce au suferit rani grave in urma tragediei produse in aceasta zi, la data de 26 august…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in Crevedia / Dambovița, soldat cu un mort și 33 de raniți, inclusiv 26 de pompieri. Pompierii au trimis patru roboți inaintea lor pentru a stinge incendiul. Chiar și așa, in a doua explozie 26 dintre ei au fost raniți.O explozie s-a produs sambata seara la o stație…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca aproape 26 de pompieri sunt raniți in urma celei de a doua explozii care a avut loc la stația GPL din Crevedia, județul Dambovița, unul dintre ei fiind in stare grava.

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…