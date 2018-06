Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de 47 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism in directia Sebes – Sibiu, nu s-a asigurat in mod corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, intrand in coliziune cu un […]

- Accident cumplit la Mogoșoaia. Un șofer baut a intrat pe contrasens, deși era impreuna cu cei doi copii și soția. Mașina lor s-a izbit frontal cu un autoturism ce circula regulamentar, scrie Antena...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe DN 22, la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, din cele patru victime, soferul a ramas incarcerat.Printre victime se afla si un copil de patru ani.La fata locului se afla un echipaj de pompieri de la…

- La data de 4 mai a.c., ora 12.00, un barbat, de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Focșani, a efectuat viraj la stanga și nu a acordat prioritate de trecere, acroșand ușor o femeie și o minora care se angajasera in traversarea parții carosabile pe marcajul pietonal. Victimele…

- Penitenciarul Vaslui a organizat astazi,25 aprilie, o activitate educativa inedita ce a avut ca invitat medicul rezident Bianca-Alexandra Spinu, o fosta olimpica a judetului Vaslui, care in 2011 a suferit un grav accident rutier, in urma caruia a ramas imobilizata in scaun cu rotile. In ciuda leziunilor…

- Trei masini au fost implicate intr-un carambol rutier care a avut loc astazi pe DN 25, intre localitatile galatene Sendreni si Movileni. La fata locului au intervenit mai multe ambulante SMURD, o autospeciala de stingere si una de la descarcerare.

- Un accident grav produs luni la orele pranzului s-a soldat cu ranirea a trei persoane, doua femei si un copil. Evenimentul rutier s-a produs pe DJ 203 K, in zona localitatii Bajani, comuna Vadu Pasii. O femeie insarcinata care se deplasa cu masina spre Buzau a smucit volanul speriata de un autoturism…

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un accident s-a produs, sambata, pe DN 14 B, iesire din Copsa Mica spre Seica Mica. "Pe fondul nepastrarii distantei de siguranta si conducerii sub influenta alcoolului, s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. Soferul vinovat, in varsta de 31 de ani, avea o alcoolemie…