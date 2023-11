Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav de circulatie astazi in Timisoara la intersectia strazii Cerna cu Bulevardul „1 Decembrie 1918”. O masina condusa de un sofer in varsta de 37 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 28 de ani. In urma impactului dintre masina condusa de primul, care venea dinspre…

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…

- 16 oameni au fost raniți dupa ce un microbuz și o mașina s-au ciocnit, vineri, pe o șosea din județul Mureș, in zona localitații Band. „In urma impactului au rezultat 16 victime, dintre care una cod roșu, una cod galben și 14 cod verde. Victimele de cod roșu, galben și un minor cod verde au […] Articolul…

- Accident grav, ieri seara, intre localitațile Șepreuș și Ineu, din judetul Arad. Un sofer in varsta de 19 ani a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului un pasager mai tanar a ramas incarcerat si inca doua persoane din autoturism au fost ranite usor. In jurul orei 22:30, pompierii militari…

- O femeie in varsta de 26 de ani a condus o motocicleta pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara dinspre strada Calan inspre strada Liege iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 43 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv…

- O femeie in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Vasile Georgevici dinspre strada Anton Bacalbașa iar la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 46 de ani. In urma impactului au rezultat 5 victime, respectiv 4 femei…

- La data de 15 august 2023, in jurul orei 14:22, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Vadul Crisului, din zona Ronat a Timisoarei a izbucnit un scandal intre cinci persoane pe baza unor neintelegeri mai vechi. La data de 15 august 2023, in jurul orei 14:22,…