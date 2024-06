Stiri pe aceeasi tema

- ”Prin apel 112, IPJ Vrancea a fost sesizat ca, in jurul orei 05.10, pe DN2-E85, in afara localitatii Pufesti, un autocar inmatriculat in Bulgaria a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat pe o parte! Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca aspectele sesizate se confirma, fiind vorba…

- Patru persoane, inclusiv un copil, au fost ranite usor dupa ce un autocar cu 59 de pasageri, inmatriculat in Bulgaria, s-a rasturnat pe Dn2, in apropierea localitatii Pufesti, din judetul Vrancea. Soferul vehiculului ar fi adormit la volan, informeaza news.ro.

- Doi tineri au fost raniti dupa ce in noaptea de sambata spre duminica s-au rasturnat cu masina in localitatea Bistricioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un tanar in varsta de 18 ani conducea un…

- Traficul a fost blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol inmatriculata in Republica Moldova s-a rasturnat pe carosabil, soferul fiind declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Patru…

- Traficul este blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol, inmatriculata in Republica Moldova, s-a rasturnat pe carosabil, soferul fiind declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Traficul este blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol inmatriculata in Republica Moldova s-a rasturnat pe carosabil. Șoferul a fost declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, informeaza ISU Vrancea.

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a declarat ca, potrivit informațiilor acumulate pina in prezent, nu exista cetațeni moldoveni printre victimele cutremurului subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, care s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan. Cutremurul puternic…

- Un accident grav cu cel putin 5 morti si un numar mare de raniti a avut loc, miercuri, pe o autostrada din Germania. Un autocar plin de oameni a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat langa Leipzig, relateaza BBC. Mai multe ambulante si elicoptere au fost trimise la locul accidentului. Clinicile din…