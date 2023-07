Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… Un accident petrecut pe DE 851, in apropiere de localitatea 7 Case, ar fi putut sa se transforme intr-o adevarata tragedie. In accident au fost implicate doua autoturisme. Intr-unul din autoturisme, inmatriculat in județul Vaslui, erau doua femei, iar in celalalt, un cuplu din Iași intors din…

- Un șofer turc a fost lasat patru luni fara permis dupa ce a fost prins cu TIR-ul pe contrasens, scrie News.ro. TIR-ul a fost depistat de politisti in timp ce circula pe contrasens pe autostrada A1, in apropierea PTF Nadlac 2. ”In dimineata zilei de 12 iulie a.c., politistii Biroului de Politie Autostrada…

- Cumplitul accident de pe E85 de la Dragușeni in care au fost ranite 11 persoane din care 2 minori a fost provocat de șoferul unei autoutilitare care a efectuat o depașire pe linie continua a intrat pe contrasens și a lovit consecutiv doua autoturisme. Un barbat de 50 de ani se zbate intre viața și […]…

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident intre doua autoturisme si o utilitara, pe raza comunei Dragușeni din Suceava. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Accidentul a avut loc in jurul orei 18.30, pe DN 2 (E85). La fața locului au fost alocate doua autospeciale pentru descarcerare,…

- Cel puțin zece persoane au murit și alte 25 au fost ranite cand se intorceau de la o nunta, dupa ce șoferul autocarului in care se aflau ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba și mașina s-a rasturnat in apropiere de Greta, in Hunter Valley, New South Wales, Australia, informeaza BBC. Accidentul…

- Un șofer baut este vinovat de accidentul produs simbata noapte la Vicovu de Sus soldat cu cinci raniți din are un tanar de 18 ani dus in coma la spital. Barbatul de 41 de ani a incercat sa faca o depașire insa nu s-a asigurat suficient și a lovit frontal-lateral mașina condusa de o fata […] The post…

- Accidentul teribil a avut loc sambata, 6 mai, in jurul orei locale 19.00, in Hatay, unul dintre orașele grav afectate de cutremurul din luna februarie. Ministrul turc al sanatații, Fahrettin Koca, a anunțat ca 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 31 au fost ranite, dintre care 3 sunt in stare grava,…

- Microbuzul in care se aflau opt membri ai unei trupe de muzica ușoara s-a rasturnat, dupa ce șoferul a evitat impactul cu un pieton. In urma incidentului, trei membri ai trupei au ajuns la spital.Este vorba despre formația Atelier care se intorcea in Capitala, dupa un eveniment pe care l-a avut in provincie.Una…