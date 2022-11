Stiri pe aceeasi tema

Raioanele Ungheni, Nisporeni, Glodeni și Falești vor fi conectate la rețeaua de apa din Romania, dupa ce autoritațile de la Chișinau a aprobat miercuri ratificarea acordului dintre cele guverne.

Astazi, 29 noiembrie, Republica Moldova va primi energie electrica din Romania. Aproape trei sferturi din energia electrica necesara Republicii Moldova va fi livrata de Romania, a anunțat secretarul de stat pentru Energie de la Chișinau, Constantin Borosan, transmite Știri.md.

- Motivul ar fi o pana, aparuta la linia electrica pe care vine energia electrica din Romania – Isaccea – Vulcanești. Potrivit reprezentanților ,,RED-NORD”, energia electrica va fi reconectata peste cateva ore.

Romania va cere Uniunii Europene sa ofere mai mult suport pentru R. Moldova, in special in contextul vulnerabilitaților energetice. Declarația a fost facuta de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, inaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles, conform deschide.md.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine marți intr-o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Localitațile din țara vecina ar putea sa ramana in bezna, in condițiile in care Rep. Moldova se confrunta cu cea mai grava criza energetica de pana acum. Scenariul a fost anunțat de ministrul Infrastructurii. ,,Sincer vorbind, noi luam in calcul toate scenariile, inclusiv deconectari in lant, asa ca…

- „Cel mai important subiect de pe agenda pentru Romania este agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și modalitațile de a contracara impactul acestei agresiuni.Voi reitera astazi condamnarea de catre Romania a recentei escaladari a conflictului din Ucraina de catre Rusia, in special prin atacurile cu rachete…

- In data de 14 septembrie 2022, Muzeul Județean Mureș a fost reprezentat la Chișinau de catre dl. Marc Dorel, prezent la evenimentul „O istorie comuna, un patrimoniu comun: Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica Moldova". Evenimentul a debutat cu o ședinta in…