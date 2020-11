Patru rachete au fost lansate asupra ambasadei SUA din Bagdad

#Dobrogea Digitala: In memoria domnului Ioan Popisteanu

In toamna anului 2001, la inceputul anului patru de facultate, proaspat casatorit, eram in cautarea unei parohii. Pe lista parohiilor vacante de la Arhiepiscopia Tomisului, era trecuta si parohia Cirjelari, spre care am vrut sa ma indrept. Am aflat ca se afla in judetul Tulcea, protoieria… [citeste mai departe]