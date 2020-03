Stiri pe aceeasi tema

- Republica Serbia a decis sa inchida, incepand cu data de 12 martie, mai multe vami la frontiera cu Romania. Este vorba de puncte de trecere a frontierei cu program redus, care se inchid la ora 18.00. Trei dintre acestea sunt in judetul Timis. The post Serbia inchide mai multe puncte de trecere a frontierei…

- Autoritatile au instalat sapte corturi in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, care sunt folosite de echipele Directiei de Sanatate Publica Arad pentru efectuarea triajului medical.

- Aproximativ 60 de migranti au incercat sa intre cu forta in Ungaria, printr-un punct de trecere al frontierei de la granita cu Serbia, informeaza Reuters. Un politist a trebuit sa traga focuri de avertisment pentru a-i opri pe migranti.Nimeni nu a fost ranit, potrivit unui purtator de cuvant al autoritatilor.Politistii…

- Astazi, 20 decembrie, va fi operationalizat Punctul de Trecere a Frontierei Moldova Noua ndash; Golubac.Astfel, se va scurta timpul de asteptare in frontiera, deoarece noul punct va prelua din fluxul de persoane care tranzitau pana in prezent granita dintre cele doua state, prin cele 13 puncte existente.Pentru…

- Un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia a fost deschis, vineri, la Moldova Noua, judetul Caras-Severin, si face legatura cu localitatea Golubac. The post A fost deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un nou punct de trecere a frontierei a fost deschis, vineri, in judetul Caras-Severin, la granita cu Serbia, autoritatile estimand ca se va scurta considerabil timpul de asteptare pentru control, pentru ca va fi preluat o parte din fluxul de persoane care tranzitau pana in prezent granita dintre cele…

- Un nou punct de trecere a frontierei a fost deschis, vineri, in judetul Caras-Severin, la granita cu Serbia, autoritatile estimand ca se va scurta considerabil timpul de asteptare pentru control, pentru ca va fi preluat o parte din fluxul de persoane care tranzitau pana in prezent granita dintre…

- Un nou punct de trecere a frontierei a fost deschis, vineri, in judetul Caras-Severin, la granita cu Serbia, autoritatile estimand ca se va scurta considerabil timpul de asteptare pentru control, pentru ca va fi preluat o parte din fluxul de persoane care tranzitau pana in prezent granita dintre…