- Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea a inregistrat un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean, care se aflau in izolare, s-au prezentat la serviciu.

- Cinci barbati au fost izolati la domiciliu si amendati cu cate 5.000 lei fiecare, dupa ce au participat la o petrecere data acasa la un barbat din orasul brailean Ianca, aflat in izolare la domiciliu, care a fost condus intr-un centru de carantina pentru 14 zile, iar pe numele lui a fost intocmit dosar…

- In loc sa stea in izolare la domiciliu, un tanar intors recent din Franța s-a urcat, duminica, la volan și a facut prapad pe strazile Buzaului. Acesta a intrat in coleziune cu un alt autoturism, apoi mașina sa s-a oprit in contorul de gaze al unei policlinici, conform stiridebuzau.ro.Tanarul aflat la…

- Procurorii din Filiasi au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, in perioada 15-19 martie, membri ai conducerii spitalului din localitate si-au indeplinit defectuos atributiile de serviciu, iar ca urmare un pacient a raspandit infectia cu coronavirus.

- COVID-19 a reușit sa-și puna amprenta și in societatea din Romania. Recent, numele lui Adrian Streinu-Cercel a fost implicat intr-un dosar penal, in plina epidemie de coronavirus. Ce decizie a luat medicul?

- Un barbat din Olt, care trebuia sa stea in izolare la domiciliu, e cercetat penal dupa ce autoritatile nu l au gasit acasa, transmite antena3.ro. Barbatul e al treilea caz aflat in izolare este cercetat pentru "zadarnicirea combaterii bolilor".Potrivit unor surse locale, barbatul din comuna Milcov,…

- Un barbat de 30 ani din Salaj, ce a venit in tara din Italia, in noaptea de luni spre marti, s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dupa ce a mintit granicerii privind localitatea din care venea.Potrivit precizarilor…