Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, potrivit Protectiei Civile Mexicane...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, potrivit Protectiei Civile Mexicane citata sambata de EFE. Serviciul National de Seismologie (SSN) a inregistrat la 22:56 ora locala…

- Selectionerul Germaniei, Joachim Low, a socat dupa ce a decis sa-l lase pe Leroy Sane in afara lotului de 23 pentru Cupa Mondiala din Rusia. In varsta de 22 de ani, Sane a fost decisiv pentru Guardiola in sezonul precedent, fiind al doilea cel mai bun pasator al echipei, dupa Kevin De Bruyne. In…

- In primul meci al zilei, in grupa E, la Samara, Costa Rica va da piept cu Serbia, de la ora 16.00. De la ora 18.00 pe Lujniki, la Moscova, campioana mondiala en-titre Germania va juca impotriva Mexicului, in primul meci al grupei F. In grupa E, de la ora 2100, Brazilia, una dintre marile favorite, va…

- Primarul unui oras din statul Michoacan, in centrul Mexicului, a fost impuscat mortal in plina strada, joi, in timp ce facea campanie pentru realegerea sa, transmite Reuters, citand autoritatile locale.

- Alfredo Pasillas era nascut pe 16 iulie 1966 in statul mexican Jalisco si si-a facut debutul in ring in 1985, sub denumirea de Mr. Cid, un personaj mascat, partial inspirat din liderul militar medieval El Cid. In 1988 a obtinut primele succese majore, in tandem cu Pantera II impunandu-se in finala…

- O testoasa care traieste in vestul Mexicului a fost clasificata recent de cercetatori ca apartinand unei specii noi, chiar daca rezidentii avertizeaza de mult timp oamenii de stiinta cu privire la existenta sa, noteaza AFP. "Kinosternon vogti" este o mica testoasa cu o pata galbena pe varful nasului,…

- CM 2018. Hector Herrera si alti colegi de-ai sai din nationala Mexicului au fost inregistrati in timpul unei petreceri, in timp ce se distrau cu mai multe prostituate. Filmuletul a fost postat pe retelele de socializare si a fost vazut si de sotia lui Hector Herrera, care a decis astfel sa-l paraseasca…