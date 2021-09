Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din Republica Moldova și una din Romania sunt suspectate de organizarea unei filiere de migrație ilegala a persoanelor din țara noastra. Acestea erau racolate pe internet și erau ajutate sa ajunga in regiunile din Italia. In schimb, beneficiarii trebuiau sa le achite comisioane organizatorilor.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 29 903 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 15 500 traversari persoane, dintre care 8 787 treceri la frontiera moldo-romana, 2 808 treceri la frontiera cu Ucraina și 3 905 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 598 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 18 715 traversari persoane, dintre care 10 277 treceri la frontiera moldo-romana, 3 496 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 942 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 35 704 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 17 677 traversari persoane, dintre care 10 034 treceri la frontiera moldo-romana, 2 973 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 670 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 32 632 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 15 729 traversari persoane, dintre care 8 760 treceri la frontiera moldo-romana, 2 494 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 475 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 32 121 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 14 596 traversari persoane, dintre care 8 095 treceri la frontiera moldo-romana, 2 427 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 074 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 26 736 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 12 986 traversari persoane, dintre care 7 439 treceri la frontiera moldo-romana, 2 128 treceri la frontiera cu Ucraina și 3 419 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 26 981 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 13 578 traversari persoane, dintre care 7 919 treceri la frontiera moldo-romana, 2 268 treceri la frontiera cu Ucraina și 3 391 treceri…