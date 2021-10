Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut în dupa-amiaza zilei de miercuri, în jurul orei 16:00. Atunci doi polițiști circulau cu mașina pe strada Clujului din Gherla, scrie gherlainfo.ro. Polițistului din partea dreapta a mașinii, în vârsta de 52 de ani,…

- Un roman de 41 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat de un conațional, in urma cu cateva zile, intr-un apartament din centrul orașului La Louviere. Atacatorul a fost arestat. Reglare de conturi intre romani, intr-un apartament din Belgia. Unul dintre ei, ucis cu o lovitura de cuțit in inima.…

- Mai multi locuitori ai orasului Codru din municipiul Chisinau au iesit din nou in strada, fiind nemultumiti ca un agent economic vrea sa construiasca in zona 5 blocuri cu 700 de apartamente.

- Aproximativ cincizeci de persoane au fost ranite duminica în Muntenegru în timpul ciocnirilor dintre polițiști și manifestanți care au încercat sa împiedice înscaunarea noului șef al Bisericii Ortodoxe Sârbe în acest mic stat balcanic în care au crescut…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati, vineri, prin apelul 112, de un participant la trafic, despre faptul ca a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu victime, pe raza comunei Ciuperceni. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fata locului a reiesit…

- Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in seara zilei de miercuri, 4 august, in județul Teleorman. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale salvatorilor, fiind activat Planul Roșu de intervenție. Patru copii și doi adulți au ajuns la spital. Din pacate, pentru salvarea altor doua persoane…

- Poliția Capitalei a deschis un dosar penal in urma surparii malului de pamant de langa Biblioteca Naționala din București. In urma acestuia, doi oameni și-au pierdut viața, iar alții patru sunt internați in spital. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere și vatamare…

- Un autocar plin cu turiști ruși s-a rasturnat in Antalya dupa ce s-a ciocnit puternic de un zid de beton de pe autostrada. Trei persoane au murit și alte 16 au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava, la Terapie Intensiva, scrie realitatea.net.