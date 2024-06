Stiri pe aceeasi tema

- Patru pescari din Sri Lanka au murit, iar alti doi sunt in stare critica dupa ce au consumat un lichid necunoscut din sticle pe care le-au gasit in timp ce se aflau pe mare, potrivit presei locale, informeaza BBC.

- O echipa de cercetatori chinezi a descoperit microplastice in 40 de mostre de material seminal uman, identificand opt polimeri diferiti, polistirenul fiind cel mai raspandit (31%). Rezultatele studiului, in concordanta cu cercetari anterioare realizate de acelasi grup de oameni de stiinta, au fost publicate…

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile. Mii de spectatori au vazut accidentul care a avut loc in…

- O cursa de mașini desfașurata in Sri Lanka s-a incheiat tragic, dupa ce un concurent a scapat controlul volanului și a intrat in mulțime. Printre morți se numara patru oficiali ai cursei și spectatori, inclusiv o fetița de 8 ani. Unii dintre raniți sunt in stare critica, așa ca este posibil ca numarul…

- O competiție auto s-a incheiat cu o tragedie, dupa ce o mașina scapata de sub control a intrat in mulțime. Sunt mai multe victime. O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand…

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile, potrivit AP, scrie news.ro .

- Un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani peste Ocean, a decedat dupa ce a suferit un atac de cord, acesta fiind electrocutat de forțele de ordine americane in timpul unor altercații pe teritoriul unei benzinarii.

- Lovituri israeliene au atins luni cladirea consulatului iranian la Damasc, a relatat agentia de presa siriana SANA, in timp ce organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a anuntat ca opt persoane au murit in acest raid fara precedent.