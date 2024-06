Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand Donald Trump a fost pus sub acuzare anul trecut pentru sustragerea de documente clasificate de la Casa Alba dupa ce a fost demis, dosarele judiciare au inclus fotografii cu secrete guvernamentale americane ascunse in mod arbitrar prin clubul de țara al fostului președinte, devenit reședința:…

- In cursul acestei seri de marți, 30 aprilie, o fetița in varsta de 12 ani s-a curentat și a murit in satul Comanești, comuna Hașmaș.... The post O fetița a murit in satul Comanești, dupa ce se presupune ca s-a electrocutat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scene sangeroase pe strada! Un barbat si-a injunghiat sotia, in Olt. Femeia a fost transportata la spital, unde a murit, iar ucigașul a fost depistat in orasUn barbat si-a injunghiat, luni, sotia pe o strada din Draganesti-Olt, iare femeia a fost transportata la spital unde a murit. Barbatul a fugit,…

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile. Mii de spectatori au vazut accidentul care a avut loc in…

- O cursa de mașini desfașurata in Sri Lanka s-a incheiat tragic, dupa ce un concurent a scapat controlul volanului și a intrat in mulțime. Printre morți se numara patru oficiali ai cursei și spectatori, inclusiv o fetița de 8 ani. Unii dintre raniți sunt in stare critica, așa ca este posibil ca numarul…

- O competiție auto s-a incheiat cu o tragedie, dupa ce o mașina scapata de sub control a intrat in mulțime. Sunt mai multe victime. O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand…

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile, potrivit AP, scrie news.ro .

- Bernd Holzenbein s-a stins la varsta de 78 de ani, dupa o lunga suferința. Fosta glorie a lui Eintracht, atacantul a contribuit la titlul luat de Germania, in finala CM din 1974, și a oprit-o pe Dinamo in turul al doilea al Cupei UEFA ediția 1979-1990, facand 2-0 in minutul 90 al returului de la Frankfurt…