- Programul redus de lucru va contribui la pastrarea locurilor de munca si la relansarea activitatii economice in conditiile in care pandemia COVID-19 are un parcurs greu de prezis, considera reprezentantii Confederatiei Patronale Concordia (CPC).Acestia au participat joi, alaturi de partenerii…

- Halterofilul turc Mete Binay, locul sase la categoria -69 kg, la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, a fost depistat pozitiv cu stanozolol dupa reanalizarea esantioanelor de la competitia din Marea Britanie, anunța news.ro.Binay, campion mondial in 2010 la aceeasi categorie, a pierdut…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a arestat, la Londra si in centrul Angliei, patru persoane suspectate de pregatirea unor acte teroriste, potrivit AFP, citata de Agerpres."Cei patru barbati au fost arestati" de politia antitero, intrucat ei sunt "suspectati de a fi implicati in uneltirea, pregatirea…

- Inundatiile si alunecarile de teren au facut cel putin 14 morti si disparuti in China in decursul ultimelor 24 de ore, potrivit bilanturilor oficiale comunicate joi, informeaza AFP.Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o zi dupa dupa…

- Politia antiterorista britanica a anuntat sambata punerea sub acuzare pentru omor si tentativa de omor a suspectului arestat dupa atacul cu cutit care a facut trei morti la Reading, la vest de Londra, la 20 iunie, scrie AFP, potrivit Agerpres.Acest refugiat libian de 25 de ani, descris de…

- Politia a precizat ca a fost chemata miercuri noapte in zona Brixton din Londra dupa "mai multe relatari privind un eveniment muzical neautorizat in strada", care incalca regulile privind distantarea sociala determinate de coronavirus in Marea Britanie. Oamenii legii i-au indemnat pe participanti…

- Instanța a dispus, vineri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor 20 de persoane reținute in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat Poliția...

- Dominic Cummings, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, a fost surprins, joi, incalcand masurile de izolare impuse in Marea Britanie in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza BBC. Astfel, cu toate ca prezenta simtome de coronavirus, Dominic Cumming și soțiaau…