Patru persoane ranite intr-un accident pe drumul dintre Lugoj si Faget Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce un BMW si un Duster s-au ciocnit frontal pe drumul care leaga Lugojul de Faget. Primele concluzii trase de politisti indica faptul ca soferul BMW-ului, de loc din Oradea, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a patruns pe sensul opus lovind frontal Duster-ul condus de un lugojean. In urma impactului deosebit de violent, una dintre masini a ajuns pe camp. La locul accidentului au sosit mai multe echipaje ale politie, ambulantei si pompierilor, insa, din cate se pare, toate cele patru persoane au fost ranite usor. Politistii au deschis… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol: lugojinfo.ro

