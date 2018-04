Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața in jurul orei 9:00 pe strada Dejului din Gherla. Potrivit primelor informații reiese faptul ca un șofer de 59 de ani din Gherla, care se deplasa pe strada Dejului, pe direcția de mers Gherla spre Dej, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Un accident mortal de circulație a avut loc, ieri, pe un drum din vestul țarii. Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Varadia, județul Caraș-Severin, a fost gasit mort la marginea drumului. Potrivit polițiștilor, barbatul a fost accidentat de un șofer care mai apoi a fugit de la locul accidentului.…

- Un șofer a trecut printr-o sperietura sora cu moartea dupa ce, aseara, a intrat cu mașina intr-un stalp. Incidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Resita de Oravita, la intrarea in localitatea Lupac, potrivit infocs.ro. Barbatul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar la un moment dat, intr-o…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Un tanar de 19 ani, din comuna Calafindești, ce conducea luni noapte un autoturism pe DJ 209D, din comuna Balcauți, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar masina a derapat, rasturnandu-se in afara parții carosabile.Din accident, a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto, precum și ...

- Doua persoane, soț și soție, aflate intr-un autoturism ieri seara, au scapat ca prin urechile acului de moarte, dupa ce au plonjat intr-un rau, de la cațiva metri buni inalțime. Incidentul a avut loc la intrarea in Reșița, pe DJ 582, in jurul orei 16.00, conform expressdebanat.ro. Mașina era condusa…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…