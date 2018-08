Stiri pe aceeasi tema

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- Accident rutier incredibil in județul Argeș. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite dupa ce o șoferița a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autoturism parcat. Trei dintre victime se aflau in mașina care staționa. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in localitatea Corbi,…

- UPDATE: Șoferul a decedat la spital. Un accident feroviar in care trei persoane au fost ranite a avut loc, in jurul orei 16.00, in localitatea olteana Brastavatu, sat Crusov. Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, un barbat de 40 de ani din ...

- Trei persoane au fost ranite, luni, dupa ce autoturismul cu care se deplasau a fost lovit, in localitatea Brastavatu, de trenul interregio care circula pe ruta Corabia-Caracal iar masina a ramas prinsa in tampoanele trenului, informeaza Agerpres. Potrivit ISU Olt, in momentul sosirii echipajului…

- Accidentul feroviar s-a produs in cartierul Hagioaica din orasul Titu, la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere. O femeie in varsta de 51 de ani nu s-a asigurat corespunzator si a intrat pe linia ferata, autoturismul sau fiind lovit de tren. In urma impactului, soferita si pasagerul…

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

