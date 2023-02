Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, dupa ora 18, la ieșire din Reșița spre Caransebeș, pe DN 58, km 35+900 m, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și vatamarea corporala a altor 3 persoane. Din primele cercetari s-a stabilit ca pe un sector de drum fara iluminat public stradal, un pieton in varsta…

- Un barbat din Banat a fost batut cu parul in cap in plina strada, pana cand si-a pierdut cunostinta. Va ramane in spital 2 luni, spun anchetatorii. Un barbat din judetul Caras-Severin a fost arestat preventiv, dupa ce a batut un altul, lovindu-l de mai multe ori cu un par in cap, pe o strada din Resita.

- Accident de circulație, astazi, pe DN 58B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Coliziunea s-a petrecut intre localitațile Colțan și Bocșa, județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului…

- Opt persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier produs pe DN 17, intre localitatile Ilisesti si Paltinoasa, a informat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, citat de Agerpres. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane, patru adulti…

- Cinci persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 7, in judetul Arad. In accident au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autoturism. Impactul s-a produs la marginea orasului Pecica, in zona nodului rutier cu autostrada…

- Eveniment Doi tineri, transportați la spital in urma unui accident rutier in Magura decembrie 12, 2022 12:54 Doi tineri, un baiat și o fata, au fost transportați la spital dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier pe raza localitații Magura. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții…

- Accident mortal intr-o padure de pe raza localitatii Lupac, judetul Caras-Severin. O iesire in natura s-a transformat in tragedie pentru un grup de pasionati ai sporturilor extreme. Un barbat in varsta de 43 de ani, care cobora o panta abrupta, nu a mai putut controla ATV-ul pe care se afla si s-a rasturnat,…