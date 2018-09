Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei și trei barbați au fost raniți în urma unui accident rutier produs pe DN 2A, în zona Hanul Morilor din județul Constanța. Din primele cercetari, se pare ca victimele se aflau în doua mașini care s-au ciocnit frontal. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier in Ciuperceni, judetul Gorj, in urma impactului cu o masina, al carei sofer ar fi facut infarct. Zece oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare. (Promotiile zilei la monitoare) Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Falticeni si Bunesti.Din primele informatii patru masini au fost implicate, iar cinci persoane vor fi transportate la spital pentru investigatii medicale…

- Șase raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit pe autostrada A1. Sase persoane au fost ranite intr-un rutier petrecut marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, din cauza unei șoferite care a vrut sa intoarca autoturismul neregulamentar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean…

- Patru persoane sunt ranite grav, dupa ce un TIR și o camioneta s-au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H in zona localitații Milișauți, județul Suceava, victimele fiind scoase dintre fiarele contorsionate cu ajutorul echipajelor de Descarcerare, transmite corespondentul Mediafax.Conform Inspectoratului…

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite.La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 71, in judetul Calarasi. Traficul in zona accidentului este complet blocat pe sensul catre litoral. Cinci persoane au fost ranite, miercuri, intre care doua grav, dupa ce trei autoturisme…