- Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului Cluj luni seara, în acest moment, în județ sunt 981 de persoane în izolare la domiciliu și 132 de persoane carantinate instituționalizat. Patru clujeni au fost diagnosticați cu noul coronavirus. "Avem…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a transmis luni situatia actualizata la nivelul judetului. Astfel, in acest moment 43 de persoane se afla in carantina si 770 de persoane sunt autoizolate.In momentul de fata, 10 cazuri au fost confirmate pozitiv cu coronavirus, la Constanta. ...

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- (UPDATE, ora 16:00) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, inca doua cazuri de infectie cu noul coronavirus confirmate, la doi barbati de 50, respectiv 62 de ani. Potrivit sursei citate, barbatul de 50 ani este medic, managerul Spitalului ‘Dimitrie Gerota’, iar cel de 62 de ani este pacientul…

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 44 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. Autoritațile din Romania raporteaza miercuri seara alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de 5 barbați de…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- Prefectura Mures si Directia de Sanatate Publica Mures a anuntat, luni, ca ancheta epidemiologica in cazul pacientei din judet, care a fost depistata pozitiv in urma testului pentru coronavirus, continua si au fost identificate cinci persoane care au intrat in contact direct si indirect cu aceasta.…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…