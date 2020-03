Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii aradeni au deschis un dosar penal "in rem" pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce o persoana aflata in izolare la domiciliu si-a parasit locuinta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, in cursul zilei de…

- In județul Dambovița pana la acest moment nu au fost inregistrate cazuri sau suspiciuni de imbolnavire. Precizam ca, astazi, 16.03.2020, se afla in izolare la domiciliu 147 de persoane asimptomatice și 35 de persoane sosite, pana in acest moment, in județul Dambovița din zonele de risc și plasate in…

- Cazurile de coronavirus confirmate s-au inmulțit in Romania, in principal in ultimele zile, numarul lor ajungand, joi seara, la 59. Șapte dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. In județul Alba pana joi seara nu a fost confirmat niciun caz de infectare cu coronavirus. Cu toate…

- In județul Alba, sambata, 7 martie, se afla 360 de persoane in autoizolare și pe teritoriul județului nu exista nici un caz confirmat de coronavirus (COVID-19), au transmis reprezentanții DSP Alba. De asemenea, DSP a transmis intr-un comunicat de presa urmatoarele: ” Pana astazi, 7 martie, numarul…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in cazul persoanei din Olt, care a fost gasita pe strada, desi trebuia sa stea in izolare, a fost…

- Doi barbați din Vidra s-au ales cu dosar penal dupa ce au gasit un portmoneu și și-au insușit banii din el. Sunt cercetați pentru insușirea bunului gasit. Potrivit IPJ Alba, la data de 01 februarie 2020, polițiștii din Campeni i-au identificat pe doi barbați, de 37 și 52 de ani, din comuna Vidra, ca…

- Un barbat de 41 de ani din Hapria s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un moped fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 ianuarie 2020, in jurul orei 22:40, polițiștii Secției 2 Poliție […]…

- Ziarul Unirea Aproape 22.800 de articole pirotehnice confiscate de catre polițiștii din Alba, in urma efectuarii unei percheziții domiciliare. Mai multe persoane s-au ales cu dosar penal In cadrul acțiunii Foc de artificii 2019, polițiștii din Alba au efectuat o percheziție domiciliara și au confiscat…