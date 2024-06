Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, iar o alta a fost data disparuta luni, a doua zi dupa o alunecare de teren produsa in China, unde o alerta de ploi torentiale este in vigoare in mai multe regiuni, in special din centrul tarii, au relatat mass-media de stat, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- O turista din Franta in varsta de 73 de ani, cautata de vineri pe insula greaca Sikinos, a trimis un mesaj de ajutor catre hotelul unde era cazata inainte sa dispara, a spus marti proprietarul unitatii de cazare, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Salvamont Alba, intervenție la Rimetea, Piatra Secuiului: Turiști blocați pe creasta, din cauza ploii torențiale Salvamont Alba, intervenție la Rimetea, Piatra Secuiului: Turiști blocați pe creasta, din cauza ploii torențiale Doua persoane au ramas blocate sambata dupa-masa pe stanci, deasupra la Pestera…

- Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac produs intr-o școala primara din China. De asemenea, mai multe alte persoane sunt ranite. Autoritațile nu au spus daca printre victime sunt elevi.

- Vremea rea face ravagii in Arabia Saudita, unde au fost emise atenționari meteo de furtuna și inundații. Avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, instituțiile de invațamant din mai multe zone au fost inchise, iar elevii au trecut la cursuri online.

- Circa 120 de detinuti au evadat dintr-o inchisoare din Nigeria dupa ce ploile torentiale au distrus gardul unitatii, au anuntat joi autoritatile, informeaza AFP. Ploile abundente care s-au abatut miercuri timp de mai multe ore au „devastat” centrul de detentie din orasul central Suleja, in apropiere…

- Un segment de 100 de metri al drumului național DN 74A Abrud-Boncești s-a surpat din cauza ploilor abundente din ultimele ore, in localitatea Carpiniș, județul Alba. In restul țarii, se circula bine, cu excepția intrarii in Capitala al A1, unde e aglomera

- S-a aflat care ar fi putut sa fie cauza incendiului din Sectorul 3 al Capitalei. ISU București a facut precizari importante despre intervenția de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. In cat timp au ajuns pompierii la blocul cuprins de flacari. Incendiu violent in București Un incendiu violent a izbucnit…